ناصر الهاملي: الاستثمار في المواطن

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

توجه معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الدعم غير المسبوق الذي تتضمنه الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين. وأكد معاليه ثقته التامة بتحقيق مستهدفات المشاريع في ضوء متابعة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، نائب رئيس المجلس. وقال معاليه «إن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين تعتبر منظومة متكاملة تستهدف الاستثمار في المواطن وتمكينه ورفع تنافسيته نظراً لكونها تتضمن برامج للتوظيف والتدريب وريادة الأعمال، بالتوازي مع دعم الاستقرار الأسري للموظف المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص».