الامارات | عدم تسجيل أي حالة وفاة بسبب «كورونا» خلال الساعات الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن عدم تسجيل أي حالة وفاة بسبب «كورونا» خلال الساعات الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 377 ألفاً و394 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 620 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 728 ألفاً و886 حالة. كما أعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الماضية، ليظل عدد الوفيات في الدولة 2062 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 785 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 719 ألفاً و984 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 65 ألفاً و574 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات، التي تم تقديمها حتى أمس، 18 مليوناً و942 ألفاً و543 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 191.52 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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