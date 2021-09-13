الامارات | «نافس» ثمرة عمل متواصل على مدى الأشهر الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن «نافس» ثمرة عمل متواصل على مدى الأشهر الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، أن «البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن (نافس)، يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتمكينها لشغل 75 ألف وظيفة بمؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ثمرة عمل متواصل على مدى الأشهر الماضية».

وقال إنه «تم استقصاء آراء ومقترحات الدوائر المحلية، وعدد كبير من المؤسسات والشركات الكبرى في القطاع الخاص، إلى جانب استطلاع آراء عدد كبير من الشباب، وعقد العديد من جلسات العصف الذهني مع المختصين في مجال الموارد البشرية، لبلورة مشروعات ومبادرات هذا البرنامج الوطني، بما يترجم توجهات القيادة».

واستعرض المزروعي، خلال الفعالية الثانية ضمن «مشاريع الخمسين»، في قصر الوطن، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مهام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، مشيراً إلى أنها تشمل وضع استراتيجية طويلة المدى لتدريب وتأهيل الكفاءات والكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى تطوير البرامج التوجيهية للإماراتيين لرفع نسبة المواطنين في القطاع الخاص، وتطوير المبادرات والمشروعات والبرامج الخاصة بتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص.

وذكر المزروعي أنه سيتم إطلاق منصة وطنية موحدة، في شهر أكتوبر المقبل، بالتنسيق والربط مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى الجهات المعنية، بحيث سيتمكن الراغبون من الانضمام لبرنامج «نافس» عبر هذه البوابة والاستفادة من مزاياه.

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