الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 سبتمبر 2021

مصعد

فوجئت متسوقة في مركز «أب تاون مردف» في إمارة دبي، بتعطل الإنارة الخاصة بأحد مصاعد المركز، وذلك على الرغم من أنه في الخدمة ولم يتم التنويه بذلك.

ازدحام

شكا أولياء أمور من الازدحام الشديد أمام مجموعة المدارس الكائنة في منطقة «ند الشبا 4»، وعدم التزام السائقين بالمسار المحدد لهم، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة السير وزيادة فرص الاصطدام بين المركبات.

تصديق

شكت مستخدمة من عيوب الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، وذلك أثناء محاولتها تصديق شهاداتها الجامعية، وتمثلت العيوب في وجود مشكلات تقنية تعيق عملية الاستخدام، إلى جانب عدم القدرة على إكمال الخدمة المطلوبة رغم استيفاء كل الشروط.

رقابة

طالبت متسوقة بتكثيف عمليات الرقابة الخاصة بالأسماك الطازجة المتوافرة بمتاجر «كارفور» في إمارة دبي، وذلك بعد أن فوجئت بفساد السمك الذي قامت بشرائه، وذلك بعد طهيه.

كمامات

رصد متسوقون حالة من عدم الالتزام بالإجراءات السليمة، عند التخلص من الكمامات المستعملة في مواقف المراكز التجارية، من دون مراعاة لاحتمال تسببها في انتشار العدوى بفيروس «كورونا»، أو تلويثها البيئة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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