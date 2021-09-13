الامارات | 79 دولة تستقبل مواطني الدولة بلا «حَجْر»

شكرا لقرائتكم خبر عن 79 دولة تستقبل مواطني الدولة بلا «حَجْر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفع عدد الدول التي تستقبل المسافرين من مواطني الدولة من دون حجر صحي عند الوصول، من 70 دولة في أغسطس الماضي، إلى 79 دولة حالياً، من إجمالي 198 دولة حول العالم حالياً، فيما تشترط 19 دولة متطلب الحَجْر عند الوصول، بحسب جدول إرشادات السفر لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وشملت القائمة 11 دولة عربية، هي: الأردن، السعودية، المغرب، مصر، سلطنة عُمان، البحرين، لبنان، السودان، الصومال، الكويت، قطر، إضافة إلى العديد من الدول الأوروبية التي فتحت أبوابها للمواطنين من دون حجر، ومنها إيطاليا، فرنسا الاتحاد السويسري، اليونان، المملكة المتحدة، إيرلندا الشمالية، ألمانيا، النمسا، روسيا البيضاء، فنلندا، إسبانيا، بلجيكا، هولندا، المجر، إضافة إلى تركيا وتايلاند.

وأعلنت المملكة المتحدة، مطلع الشهر الماضي، عن رفع الإمارات من قائمة السفر الحمراء، لتصبح في «القائمة الصفراء» اعتباراً من الثامن من أغسطس الماضي، وبموجبه سيُعفى المسافر من الحجر الفندقي لمدة 10 أيام.

وتربعت الإمارات على قمة دول العالم في المؤشرات الخاصة بالتعامل مع فيروس «كورونا» المستجد، بدءاً من مرحلة التصدي ووصولاً إلى مرحلة التعافي، وتخطي التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للفيروس، الأمر الذي دفع دول العالم إلى إقرار إعفاء المسافرين القادمين منها من الحجر الصحي، مقارنة بالقادمين من الدول الأخرى.

وحلّت الإمارات في المركز الأول عربياً والـ18 عالمياً على مؤشر «بلومبيرغ»، لأفضل الدول مرونة في التعامل مع جائحة «كوفيد-19»، محققة 68.7 نقطة على المؤشر العام، في يوليو الماضي، لتتقدم على دول مثل كندا وإسبانيا واليونان وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة واليابان وأستراليا.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أهمية اطلاع مواطني الدولة الراغبين في السفر، على الإرشادات والنصائح المخصصة للمسافرين، والتأكد من الحصول على المتطلبات والمعلومات الخاصة بالإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) في الدولة المنشودة قبل السفر إليها.

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