تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وقوية مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س. الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 16:53 والمد الثاني عند الساعة 06:32 . الجزر الأول عند الساعة 10:21 والجزر الثاني عند الساعة 00:03. بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:22 والمد الثاني عند الساعة 03:30 . الجزر الأول عند الساعة 20:38 والجزر الثاني عند الساعة 09:09.