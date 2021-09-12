الامارات | «صحة دبي» تطلق تقويماً للتعليم الطبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تطلق تقويماً للتعليم الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الصحة في دبي، أمس «تقويم دبي للتعليم الطبي» كخدمة جديدة تعد الأولى من نوعها على مستوى إمارة دبي، تتضمن أهم المؤتمرات والأنشطة والمحاضرات التي سيتم تنظيمها في الإمارة خلال الفترة المقبلة لجميع التخصصات الطبية والطبية المساندة في القطاعين العام والخاص.

وتعد الخدمة الجديدة التي أطلقتها إدارة التعليم الطبي والأبحاث بالهيئة ضمن منصة «منار التعليمية» مرجعية مهمة للكوادر الطبية والطبية المساندة للتعرف على فرص التعليم المستمر التي توفرها الهيئة للعاملين في القطاع الصحي بشكل عام، حيث يمكن الوصول اليها من خلال منصة «منار» (www.manaar.dha.gov.ae).

وقالت مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث الدكتورة وديعة محمد شريف، إن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة الصحة لتعزيز فرص التعليم والتطوير المستمر، وبما ينعكس بشكل ايجابي على جودة الخدمات التي تقدمها المنظومة الطبية في دبي، مشيرة إلى أهمية هذا التقويم ودوره الفاعل في مساعدة وتوجيه الكوادر الطبية والمساندة في إمارة دبي والدولة بشكل عام للوصول إلى جميع أنواع التطوير المهني المستمر والمتماشي مع أعلى المعايير العالمية.

ودعت شريف، مقدمي برامج التطوير المهني المستمر على مستوى الدولة إلى التواصل مع قسم التدريب الطبي بإدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي للإعلان عن الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات المتاحة لجميع مقدمي الرعاية الصحية بجميع أنواعها للوصول للهدف المرجو في تقديم منصة متكاملة للتطوير المهني المستمر وبما يتلاءم مع رؤية هيئة الصحة في دبي في هذا المجال.

ومن جانبها قالت رئيس قسم التدريب الطبي في الهيئة مروه مالك إن «تقويم دبي للتعليم الطبي» يعد أول تقويم موحد للتعليم الطبي المستمر لمقدمي الرعاية الصحية في دبي، حيث تم تصميم الخدمة كمنصة معلوماتية تهدف إلى عرض أهم الأنشطة وفعاليات التعليم الطبي على إمارة دبي، وتسعى إلى تعزيز وتشجيع استمرارية التعليم الطبي والحصول على الساعات المعتمدة المطلوبة بحسب متطلبات الرخص المهنية.

يذكر أن هيئة الصحة بدبي تقدم من خلال منصة «منار» باقة من الحلول الذكية التفاعلية التي تدمج بين التدريب الطبي وتقييم مستوى المتدرب قبل وخلال وبعد الانتهاء من المواد التدريبية مما يضمن الاستفادة التامة من المواد المطروحة ويسهم في تطوير مقدمي الرعاية الصحية، ويتم تحديد المسارات التدريبية المتنوعة وتنفيذها وفق الاحتياجات الفعلية المستنبطة من دراسات واستبيانات دورية يتم اطلاقها عن طريق إدارة التعليم الطبي والأبحاث لمقدمي الخدمات الطبية، وبما يخدم أهداف التطوير ومساعي الهيئة الرامية لتقديم خدمات متميزة متماشية مع استراتيجية التعليم الطبي والأبحاث وتطبيق أفضل المعايير العالمية.

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