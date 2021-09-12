الامارات | جمارك دبي تضبط 64 طائراً من نوع "الصقر الحر" مخبأة في شاحنة خضروات

شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك دبي تضبط 64 طائراً من نوع "الصقر الحر" مخبأة في شاحنة خضروات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن قطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي من إحباط محاولة تهريب عدد 64 طائراً حياً من نوع "الصقر الحر" إلى أراضي الدولة عبر منفذ حتا الحدودي في مخالفة لقانون تنظيم ومراقبة الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وقانون الحجر البيطري المعمول بهما في الدولة .

وأكدت جمارك دبي أن الشحنة المذكورة لم تحمل أية مستندات رسمية أو شهادات صحية وذلك استناداً للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 والخاص باتفاقية تنظيم التجارة الدولية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض "السايتس" التي انضمت إليها دولة الإمارات العام 1990.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه مفتش خلال مناوبة العمل بمركز جمارك حتا في شاحنة خضروات فقام بتفتيشها تفتيشاً دقيقاً بعد أن لاحظ علامات القلق على سائق الشاحنة ليجد عدداً من الصقور الحية من نوع " الصقر الحر " تم إخفاؤها في مقدمة الشاحنة أسفل الخضروات وبعد تحرير الضبطية تم تسليم الصقور إلى قسم "الحجر البيطري" التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة بمركز حتا الحدودي ليتم التعامل معها وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية بخصوصها.

وتواصل جمارك دبي جهودها المستمرة في ضبط الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض حيث يتم التدقيق على وجود شهادات أو مستندات مرفقة مع الحيوانات التي تدخل عبر المنافذ وفي حال عدم وجود تلك المستندات تتم مصادرة المضبوطات ويتم التعامل بتحويلها إلى وزارة التغير المناخي والبيئة للتعامل معها.

وتعمل الدائرة على رفع مستوى كفاءة المفتشين واخضاعهم لبرامج التأهيل والتدريب على كافة أساليب التهريب بالإضافة إلى تعميم قوائم الحيوانات المهددة بالانقراض للتعرف عليها والاستفادة منها في عمليات الضبط حيث تم تسجيل عدد 44 ضبطية متنوعة خلال النصف الأول من العام الجاري في مركز حتا.

وأوضح مدير أول مركز حتا الجمركي حمد كاجور أن مركز جمارك حتا يتعامل يومياً مع نحو عدد 150 شاحنة محملة بالبضائع حيث بلغ عدد الشاحنات التي تعامل معها المركز 23 ألفا و 892 شاحنة خلال النصف الأول من العام الجاري ..مشيراً إلى أن هذا العدد يتطلب أعلى درجات اليقظة من المفتشين لضبط المهربين والمخالفين.

وقال إن المنفذ يعكس الوجهة الحضارية لمدينة دبي في عمليات خدمة العملاء وسعادتهم من حيث رفع الكفاءة الأمنية وتحقيق مبدأ الأمن والسلامة في المركز ضمن رؤية حكومة دبي للارتقاء بتقديم جميع الخدمات للمسافرين وتطويرها بما يسهل إجراءات الدخول والخروج من وإلى دولة الإمارات وما يمثله المنفذ من إحكام الرقابة للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وصون مقدراته بالتصدي لمحاولات التهريب خاصة المواد المحظورة والضارة والممنوع تداولها والتي تمثل خطرا يهدد الصحة العامة ..مثمناً الجهود المبذولة من قبل ضباط التفتيش وموظفي جمارك حتا وتمتعهم بروح الولاء المؤسسي والحس الأمني ويقظتهم للحيل وأساليب التهريب المتنوعة لدى المهربين وتزويدهم بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش إضافة لما تقدمه لهم وحدات الدعم والسيطرة في مقر الدائرة.

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