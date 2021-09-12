الامارات | «روبوت» يُدَرب 869 سائق حافلة في دبي منذ بداية كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن «روبوت» يُدَرب 869 سائق حافلة في دبي منذ بداية كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن المدرب الرقمي (Digital Coach) لديها، وهو عبارة عن روبوت، لتدريب السائقين القدامى والجدد، تمكّن من تدريب 869 سائقاً من سائقي الحافلات التابعين لمؤسسة المواصلات العامة التابعة للهيئة من خلال 60 ورشة تدريبية، وذلك منذ تفشي جائحة كورونا وحتى الوقت الحالي. وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها عالمياً في مجال تدريب السائقين.

وتأتي مبادرة المدرب الرقمي، وهي من التقنيات الذكية، التي أطلقتها الهيئة العام 2019، انسجاماً مع التوجهات الحكومية ومحاور وأهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الرقمية في هيئة الطرق والمواصلات ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال جائحة كورونا بالإضافة إلى موائمتها مع مبادئ الثورة الصناعية الرابعة. وقد حققت المبادرة نتائج لافتة خلال جائحة كورونا تماشياً مع الإجراءات الاحترازية، التي تطبقها الهيئة انسجاماً مع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة.

وتولت الكوادر الوطنية الشابة في الهيئة مهام برمجة المواد التدريبية، التي أُضيفَت إلى الروبوت حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود، التي تبذلها الهيئة لتمكين الكوادر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويعتبر مشروع المدرب الرقمي رائداً وسبقاً لهيئة الطرق والمواصلات وإمارة دبي عالمياً، بتوظيفه مدرباً لتدريب سائقي نقل الركاب في قطاع المواصلات، وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في التأهيل وزيادة جودة التدريب، وأن الهيئة لديها خططاً لإمكانية تطوير وتحديث الروبوت تؤهله لاستيعاب التغييرات المستقبلية للمواد التدريبية على أعلى المستويات العالمية.

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