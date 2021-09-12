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الامارات | محمد بن زايد: تمكين أبنائنا في جوهر تخطيطنا للمستقبل

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 سبتمبر 2021

أكد صاحب  السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، في تغريدة على «تويتر» أن تمكين أبنائنا في جوهر تخطيطنا للمستقبل.. وسعياً لتحقيق هذه الرؤية يأتي إطلاق البرنامج الحكومي لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.. هدفنا تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في هذا القطاع الحيوي بما يحقق طموحاتنا التنموية

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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