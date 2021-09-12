الامارات | محمد بن زايد: تمكين أبنائنا في جوهر تخطيطنا للمستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: تمكين أبنائنا في جوهر تخطيطنا للمستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 سبتمبر 2021

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، في تغريدة على «تويتر» أن تمكين أبنائنا في جوهر تخطيطنا للمستقبل.. وسعياً لتحقيق هذه الرؤية يأتي إطلاق البرنامج الحكومي لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.. هدفنا تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في هذا القطاع الحيوي بما يحقق طموحاتنا التنموية

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