الامارات | 24 مليار درهم لتوظيف 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 5 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مليار درهم لتوظيف 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت حكومة دولة الإمارات، الحزمة الثانية من مبادرات ومشاريع الخمسين، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الوطن بأبوظبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والعديد من الوزراء والمسؤولين من الجهات المعنية ومشاركة وسائل إعلام محلية وإقليمية ودولية.

وشملت الحزمة الثانية 13 مشروعاً جديداً في قطاع توطين الوظائف بالقطاع الخاص، عبر تخصيص 24 مليار درهم لصالح برنامج وطني يسمى «نافس» يستهدف استيعاب وتوظيف 75 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، مع توفير الدعم الحكومي اللازم للملتحقين بوظائف القطاع الخاص.

كما تم تخصيص مليار و200 مليون درهم لبرامج تدريبية تخصصية ومهنية لشباب المواطنين في عدد من التخصصات والمهن التي يحتاجها سوق العمل بالدولة، بالإضافة إلى تحفيز المواطنين على التوجّه نحو الأعمال الحرّة من خلال مشروع جديد يمنح الموظفين المواطنين في الحكومة الاتحادية إمكانية الحصول على إجازات تفرغ لـ«العمل الحر» بدعم 50‎%‎ من الرواتب تتحملها الحكومة، وكذلك مشروع يمنح الموظفين المواطنين في الحكومة الاتحادية إمكانية التقاعد المبكر «50 عاماً» للتفرّغ لإدارة المشاريع الخاصة مع تحمل الحكومة فارق سنوات التقاعد.







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