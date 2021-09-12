الامارات | محمد بن راشد: القطاع الحكومي والخاص شريكان في الوطن و في المسيرة وفي المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: القطاع الحكومي والخاص شريكان في الوطن و في المسيرة وفي المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدينا اليوم مستهدفات واضحة ومدعومة لنسب المواطنين في القطاع الخاص ..المستقبل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي والخاص شريكان في الوطن وشريكان في المسيرة وشريكان في المستقبل والخمسون الجديدة أجمل وأفضل بإذن الله ..

وقال سموه في تغريدة على "تويتر" ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين .. وجه أخي رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص مبلغ ٢٤ مليار درهم لتحفيز القطاع الخاص لاستيعاب ٧٥ ألف مواطن ..دعم لرواتب المواطنين في القطاع الخاص وعلاوات لأبنائهم وتدريب وتأهيل وصندوق جديد لدعم مشاريع الخريجين .

وأضاف سموه لدينا اليوم مستهدفات واضحة ومدعومة لنسب المواطنين في القطاع الخاص ..المستقبل في القطاع الخاص .. والقطاع الحكومي والخاص شريكان في الوطن وشريكان في المسيرة وشريكان في المستقبل .. والخمسون الجديدة أجمل وأفضل بإذن الله .

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