«تريندز» و«الاتحاد» ينظمان ندوة ثقافة السلام والتسامح

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريتدز للبحوث والاستشارات»، وحمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد» تنظيم ندوة مشتركة تحت عنوان: «نشر ثقافة السلام والتسامح في العالم: ما الذي ينبغي علينا فعله؟». ومن المقرر انعقاد الندوة يوم الثلاثاء 21 سبتمبر بقاعة السلام في مقر «تريندز» بمنطقة الروضة في أبوظبي، بمشاركة نخبة من الخبراء ورجال الفكر والسياسة والدين من دولة الإمارات ومن دول عدة. وتنعقد الندوة بالتزامن مع اليوم الدولي للسلام، الذي يوافق الحادي والعشرين من سبتمبر من كل عام، والذي تحتفل فيه دول العالم وشعوبها كافة بمُثل السلام وتعزيزها.

وأكد العلي أن هذه الندوة ستناقش محاور عدة تتصل بنشر ثقافة السلام والتسامح ومواجهة الأفكار المتطرفة الهدامة. وأضاف: إن نخبة من المسؤولين والمفكرين والباحثين ورجال الدين سيطرحون خلال الندوة رؤى وتوصيات وأفكاراً من أجل عالم يسوده الخير والسلام والمحبة، بعيداً عن الصراع والخلافات، مشيراً إلى أن التعاون بين «تريندز» و«الاتحاد» في تنظيم هذه الندوة يأتي استمراراً للشراكة المثمرة بين الجانبين في مجال نشر وتعزيز الوعي ودعم التوجهات الداعية إلى نشر ثقافة السلام والتسامح.

وأكد العلي أن «تريندز» ومن خلال فعالياته وإصداراته وأنشطته البحثية، يؤمن بأن البحث العلمي الرصين المتزن طريق المعرفة ونشر ثقافة السلام التسامح، مشدداً على أهمية التعاون والتكامل بين المؤسسات البحثية والإعلامية والعمل معاً من أجل عالم تسوده روح المحبة والإخاء والتسامح ونبذ العنف، وعالم يعم فيه الأمن والاستقرار والخير والسعادة. وأضاف: إن دولة الإمارات قيادة وشعباً تعتبر السلام والتسامح ركيزتين أساسيتين في بناء الدول واستمرار تقدمها، ولذا كرست هذه الثقافة عبر العديد من المبادرات الخلاقة التي جعلت من هذا النهج أسلوب حياة. كما أن نشر فكر السلام- حسب العلي- هدف خلاق تنشده كافة الأمم، وهو السبيل الوحيد لنهضة الأمم واستقرارها وازدهارها، موضحاً أن اتفاقيات السلام الموقعة بين إسرائيل والدول العربية دشنت لمرحلة جديدة من الازدهار والتعاون البنّاء في هذه المنطقة.

ومن جانبه، أكد حمد الكعبي رئيس تحرير الخليج 365 أن التعاون مع «تريندز» في تنظيم هذه الفعالية بمشاركة قامات فكرية ودينية وبحثية عالمية جاء تقديراً للدور الذي يقوم به «تريندز» وصحيفة «الاتحاد» في الترويج لفكر السلام والتسامح، مؤكداً أن السلام والتسامح والتعايش خصال متجذرة في ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً. ويرى العلي أن السلام والتسامح ركنان أساسيان في نهج دولة الإمارات وفلسفتها ورؤيتها الواقعية السياسية، منذ التأسيس وحتى اليوم، حتى باتت دولة «الأُخوَّة الإنسانية» والحوار والمحبة والاعتدال.

وأكد الكعبي أن اليوم الدولي للسلام الذي يتزامن مع الندوة مناسبة إنسانية نبيلة، تشع بالأمل في عالم أفضل يحدوه الاستقرار والنماء والتعايش والتعاون، من أجل ازدهار الشعوب ونهضتها وتنميتها المستدامة.

رسالة المركز

قالت سمية الحضرمي مديرة إدارة المؤتمرات بـ«تريندز»، إن هذه الندوة تأتي في إطار رسالة المركز الرامية إلى استشراف المستقبل بالمعرفة وتعزيز دوره البنّاء، ونشر قيم الخير والسلام في المنطقة والعالم، وأشارت إلى أن إدارة المؤتمرات، وبتوجيه من الرئيس التنفيذي، تحتفي باليوم الدولي للسلام من خلال استضافة نخبة من الخبراء لتسليط الضوء على أهمية ثقافة السلام ونهج التسامح في بناء مجتمعات سليمة تسودها روح المحبة والوئام.