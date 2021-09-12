الامارات | «الداخلية» تحدد 4 إجراءات وقائية للحد من حوادث الضباب

شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تحدد 4 إجراءات وقائية للحد من حوادث الضباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الداخلية أربعة إجراءات وقائية للقيادة الآمنة أثناء تشكل الضباب، وتضمن سلامة مستخدمي الطريق، وتحد من الحوادث المرورية، وهي عدم تشغيل الأضواء التحذيرية للمركبة، وترك مسافة آمنة بين المركبات، والالتزام بخط السير، وعدم تجاوز السرعة المحددة.

ودعت السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، خلال تشكل الضباب، وتدني مدى الرؤية الأفقية التي وصلت في بعض الأيام إلى أدنى مستوياتها.

وتشهد الدولة كل عام ظاهرة الضباب خلال فترتين: الأولى من نهاية شهر سبتمبر حتى نهاية نوفمبر، وتعد ذروة موسم الضباب، والثانية من شهر فبراير حتى آخر مارس، وتحملان مخاطر عدة، خصوصاً خلال فترة الذهاب إلى العمل والمدارس في الصباح، حيث يتدنى مستوى الرؤية، وتنعدم أحياناً، وقد تستمر ساعات، وتتسبب في وقوع حوادث خطرة وخسائر في الأرواح والممتلكات.

وتشير تقارير شرطية إلى خطورة حوادث الضباب على مستوى الدولة، إذ خلفت عدداً كبيراً من الوفيات والإصابات خلال السنوات الماضية، وتزيد خطورتها بسبب مشاركة عدد كبير من المركبات في الحادث الواحد، نتيجة التصادم المتتابع، حيث سجل حادث الضباب في منطقة غنتوت في أبوظبي في 2008 الأعلى من حيث عدد المركبات المشاركة في الحادث، إذ بلغ 196 مركبة، وأسفر عن ثلاث وفيات وأكثر من 300 شخص.

وأظهرت أن مسببات وقوع تلك الحوادث كانت عدم مراعاة ظروف الطريق خلال تدني الرؤية الأفقية نتيجة للضباب، وعدم ترك مسافة أمان كافية، والسرعة الزائدة.

من جانبها، دعت شرطة أبوظبي إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، خصوصاً خلال ساعات تشكّل الضباب، لتجنب وقوع الحوادث والحفاظ على سلامة الجميع، ومتابعة النشرات الجوية. ونبهت السائقين إلى متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات وترك مسافة أمان كافية، واستخدام ماسحات الزجاج، وإضاءة السيارة لرؤية الطريق بوضوح في حال انخفاض الرؤية الأفقية، والتأكد من جاهزية المركبة بشكل خاص أثناء تقلبات الطقس، وإجراء الصيانة اللازمة وفحص سلامة المكابح والإطارات.

وناشدتهم ضرورة التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات الضباب، وهي 80 كم/‏‏‏‏‏ ساعة.

10 نصائح شرطية

1- تجنب الوقوف وسط الطريق حال التعرض لحادث بسيط.

2- تجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف.

3- الحذر من مفاجآت الطريق كونها تلعب دوراً كبيراً في وقوع الحوادث.

4- خفض السرعة.

5- التوقف على جانب الطريق الأيمن في حالة انعدام الرؤية.

6- مراقبة التغيرات الجوية خلال الفترة الحالية التي تشهد حالات ضباب كثيف.

7- استخدام أضواء المصابيح المنخفضة في المركبة.

8- عدم الانشغال بالهاتف أو التصوير أثناء الضباب.

9- الالتزام بمسافة كافية بين المركبات لتفادي الاصطدام.

10- عدم الانشغال بغير الطريق.

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