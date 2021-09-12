الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توعية

طالب سائقون في إمارة دبي بتنظيم حملة توعية خاصة بضرورة الالتزام بالسرعة المحددة في الحارة اليسرى في الطرق السريعة، مثل شارع الشيخ محمد بن زايد، وذلك نظراً إلى عدم التزام الكثيرين بذلك وتسببهم في تعطيل حركة المركبات.

مفقودات

أثنت متسوقة على آلية التعامل التي تتبعها الإدارة الخاصة بالمفقودات في سيتي سنتر مردف بدبي، وذلك بعد أن قصدتهم لتسليم مبلغ 500 درهم عثرت عليها في مواقف زوار المركز.

البصق

طالب سائقون بتغليظ العقوبة الخاصة بالبصق في الشوارع، وذلك نظراً إلى انتشار هذا السلوك غير الحضاري أثناء قيادة المركبات.

ازدحام

شكا أولياء أمور من الازدحام الشديد أمام مجموعة المدارس الكائنة في منطقة المزهر، وعدم التزام سائقين بالمسار المحدد، واستخدام المناطق الرملية لاختصار المسافات، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة السير وزيادة فرص الاصطدام بين المركبات.

إيجار

قال مستأجرون إن بعض المكاتب العقارية تستغل صعوبة انتقال المستأجرين إلى شقق أخرى، فتتشدد في شروط التأجير وفي القيمة الإيجارية السنوية للمستأجرين الحاليين، على الرغم من أن متوسط الإيجارات في المنطقة يكون أقل من القيمة التي تفرضها تلك المكاتب، وأقل من القيمة التي تطلبها من المستأجرين الجدد.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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