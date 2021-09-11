الامارات | محمد بن راشد: تقدّم الدول بالعلم الصحيح وليس بالخطب الرنانة والوعود الحالمة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: تقدّم الدول بالعلم الصحيح وليس بالخطب الرنانة والوعود الحالمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مواصلة دولة الإمارات في إعداد أجيال جديدة من قادة الغد، كونهم عماد تقدّم الدولة، والضمانة الأهم لنهضتها، وتأكيد جدارتها كنموذج للدولة العصرية القادرة على المنافسة عالمياً.

وقال سموه عبر تغريدة على «تويتر»: «أثناء حضوري حفل تخريج 285 خريجاً في ماجستير الإدارة والابتكار والسياسات العامة من كلية الإدارة الحكومية.. إدارة الحكومات علم.. وإدارة السياسات علم.. والابتكار الحكومي علم.. تقدّم الدول لا يحدث صدفة.. وإنما بالعلم الصحيح والفهم والتفاني.. وليس بالخطب الرنانة، والوعود الحالمة».

جاء ذلك خلال حضور سموه، وإلى جواره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل تخرُّج الدفعتين السابعة والثامنة لعامي 2020 و2021، لطلبة الماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «لدينا مؤسسات أكاديمية وطنية بقدرات عالمية.. والتميز والنجاح في المستقبل سيكون من نصيب من يمتلك المعرفة والمهارات والأدوات التي تمكِّن من تحويل الأهداف إلى إنجازات عملية.. وسيبقى العلم دائماً الركيزة الأولى، والجسر الأهم للوصول إلى المستقبل المنشود للوطن، من تقدّم وتطوّر وازدهار».

وشهد الحفل تخريج 285 خريجاً، ضمن برامج الماجستير في مختلف تخصصات الإدارة والابتكار والسياسات العامة، منهم 86 خريجاً من وزارة الداخلية في مجال «الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة (EMPA)»، بحضور مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، والرئيس التنفيذي للكلية، الدكتور علي بن سباع المري، ولفيف من قيادات وزارة الداخلية، وعدد من مسؤولي الكلية وكادرها الأكاديمي.

وتشمل تخصصات الدفعة الحالية الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة «EMPA» بواقع 180 خريجاً، والماجستير في إدارة الابتكار «MIM» بواقع 41 خريجاً، والماجستير في الإدارة العامة «MPA» بواقع 37 خريجاً، وماجستير السياسات العامة «MPP» بواقع 27 خريجاً. وشملت الدفعة خريجين من مواطني دولة الإمارات، وكذلك من عدد من الجنسيات العربية والأجنبية الذين يمثلون مزيجاً يعزز تجربة الكلية الأكاديمية في تقديم منظومة تعليمية متميزة، تحظى بالعديد من الخبرات والتجارب التي تصلح للعديد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

محمد بن راشد:

• «التميّز في المستقبل لمن يمتلك المعرفة والمهارات والأدوات لتحويل الأهداف إلى إنجازات عملية».

• «العلم دائماً الركيزة الأولى، والجسر الأهم، للوصول إلى المستقبل المنشود للوطن، من تقدّم وتطوّر».

285 خريجاً ضمن برامج الماجستير في تخصصات الإدارة والابتكار والسياسات العامة.

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