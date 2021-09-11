الامارات | دبي تستضيف الكونغرس العالمي لمتلازمة داون «دبي -2021»

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف الكونغرس العالمي لمتلازمة داون «دبي -2021» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار استعدادات جمعية الإمارات لمتلازمة داون لاستضافة الكونغرس العالمي لمتلازمة داون – «دبي 2021» الذي يقام «عن بعد» برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اطلعت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد على آخر المستجدات والترتيبات المتعلقة باستضافة الحدث المقرر انعقاده خلال الفترة من 18- 20 نوفمبر المقبل.

وخلال اجتماعها مع اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي لمتلازمة داون – «دبي 2021»، استمعت إلى رئيس الكونغرس رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون الدكتورة منال جعرور التي عرضت آخر مستجدات الاستضافة والترتيبات التي تجريها اللجنة الوطنية المنظمة مع المنظمة الدولية لمتلازمة داون (DSi) في المملكة المتحدة، بما يضمن تحقيق أفضل الإنجازات بتعزيز التجارب والممارسات الناجحة والمؤثرة في دعم وتمكين ذوي متلازمة داون في الكونغرس العالمي لمتلازمة داون «دبي – 2021».

وأكدت جعرور أن الفوز باستضافة الكونغرس العالمي لمتلازمة داون للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاء نتيجة الجهود التي تبذلها الجمعية في الارتقاء بالخدمات النوعية المقدمة لأصحاب الهمم ولما توليه الدولة ممثلة بالقيادة الرشيدة من اهتمام بأصحاب الهمم.

وتستضيف إمارة دبي أكثر من 1200 من الخبراء والأخصائيين والباحثين، بالإضافة إلى ذوي متلازمة داون وعائلاتهم.

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