الامارات | 394.6 ألف مكالمة لعمليات شرطة الشارقة بالربع الثالث

شكرا لقرائتكم خبر عن 394.6 ألف مكالمة لعمليات شرطة الشارقة بالربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير إدارة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة العقيد جاسم بن هده، عن تعامل غرفة العمليات المركزية خلال الربع الثالث من العام الجاري مع 394 ألفاً و680 مكالمة على مستوى الإمارة، بواقع 341 ألفاً، و887‏ مكالمة على الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة، و25 ألفاً و793 مكالمة عبر الرقم (901) للحالات غير الطارئة، والتي اشتملت على الاستفسارات العامة والخدمات الشرطية المقدمة، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع المكالمات الواردة على وجه السرعة، لضمان سرعة الانتقال إلى موقع البلاغ، بالتنسيق مع الإدارات الشرطية الأخرى ضمن نطاق تقليل زمن الاستجابة.

وأضاف ابن هده أن غرفة العمليات تعمل على استقبال المكالمات ضمن طبيعة عمل حساسة، حيث يتم تصنيف المكالمات حسب أهميتها إلى طارئة، وغير طارئة، ‏ويتخذ الموظف المختص الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن الغرفة تمتلك كوادر بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية في التعامل مع المكالمات الطارئة، الذين يحرصون على الاستجابة السريعة مع مختلف البلاغات و‏الحوادث الطارئة وعلى مدار الساعة، من خلال تطبيق أحدث التقنيات الذكية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يحقق استراتيجية شرطة الشارقة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.

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