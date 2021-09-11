محمد بن راشد: تقدم الدول لا يحدث صدفة وإنما بالعلم الصحيح والفهم والتفاني

ابوظبي - سيف اليزيد -

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن تقدم الدول لا يحدث صدفة وإنما بالعلم الصحيح والفهم والتفاني.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أثناء حضوري حفل تخريج 285 خريجاً في ماجستير الإدارة والابتكار والسياسات العامة من كلية الادارة الحكومية .. إدارة الحكومات علم .. وإدارة السياسات علم .. والابتكار الحكومي علم .. تقدم الدول لا يحدث صدفة .. وإنما بالعلم الصحيح والفهم والتفاني.. وليس بالخطب الرنانة والوعود الحالمة».