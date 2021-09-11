الامارات | "طرق دبي" توفر تنقلاً مجانياً بالحافلات لزوار إكسبو2020

شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق دبي" توفر تنقلاً مجانياً بالحافلات لزوار إكسبو2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات توفير 126 حافلة مواصلات عامة (حافلات اكسبو) تنقل مجاناً زوار معرض إكسبو 2020 دبي من تسع مواقع موزعه على مختلف مناطق مدينة دبي إضافة إلى خطين لنقل الزوار من الفنادق مباشرة إلى موقع الحدث.

كما أعلنت توفير خدمة حافلات لنقل زوار المعرض من المواقف إلى بوابات المعرض وكذلك خدمة الحافلات لنقل الزوار بين البوابات داخل المعرض وستنفذ الحافلات 1956 رحلة مباشرة يومياً في الأيام من السبت إلى الأربعاء ترتفع إلى 2203 رحلات مباشرة يومي الخميس والجمعة بزمن تقاطر يتراوح من 3 إلى 60 دقيقة.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير جاهزية الهيئة لتوفير خدمة تنقل فريدة وسهلة وسريعة لزوار معرض إكسبو 2020 من مختلف مناطق إمارة دبي ومن باقي إمارات الدولة عبر 203 حافلات مخصصة لنقل زوار معرض إكسبو من إمارة دبي ومن مختلف إمارات الدولة وتمتاز الحافلات بمستوى عالٍ من الأمان والرفاهية والجودة وكذلك مطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة "يورو 6" الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومزودة بمقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية ..مشيراً إلى أن الهيئة تسعى من خلال توفير حافلات تمتاز بجودتها العالية وتغطيتها الجغرافية الشاملة أن تكون وسائل النقل الجماعي هي الخيار المفضل لتنقل زوار المعرض.

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن الهيئة خصصت 57 حافلة لنقل زوار معرض إكسبو 2020 من مختلف مناطق مدينة دبي تنفذ من 455 إلى 476 رحلة يومياً وحددت الهيئة تسع محطات لنقل الركاب المتجهين لموقع المعرض والعكس الأولى محطة نخلة جميرا وخصصت لها 6 حافلات تسيّر 54 رحلة يومياً في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و57 رحلة يومياً في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة بزمن تقاطر 15 دقيقة والمحطة الثانية هي البراحة وخصصت لها 7 حافلات تسيّر 62 رحلة يومياً في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و68 رحلة يومياً في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة بزمن تقاطر 30 دقيقة والمحطة الثالثة هي الغبيبة التي تعد من المحطات التي تتكامل فيها خدمة وسائل النقل الجماعي (مترو دبي والحافلات ووسائل النقل البحري ومركبات الأجرة) وخصصت لها 12 حافلة تسيّر 74 رحلة يومياً في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و76 رحلة يومياً في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة بزمن تقاطر 15 دقيقة.

أما المحطة الرابعة فهي محطة اتصالات الملاصقة لمحطة مترو اتصالات على الخط الأخضر وخصصت لها 8 حافلات تنفذ 70 رحلة يومياً في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و72 رحلة يومياً في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة وتقع المحطة الخامسة في القرية العالمية وخصص لها 3 حافلات تنفذ 10 رحلات يومياً على مدار الأسبوع بزمن تقاطر 60 دقيقة أما المحطتان السادسة والسابعة فهما محطة المدينة العالمية وواحة دبي للسيلكون وتعمل على المحطتين 8 حافلات تسيّر 78 رحلة يومياً في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و82 رحلة يومياً في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة بزمن تقاطر مقداره 15 دقيقة فيما تقع المحطة الثامنة في دبي مول وخصصت لها 5 حافلات تنفذ 55 رحلة يومياً في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و59 رحلة يومياً في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة بزمن تقاطر 30 دقيقة أما المحطة التاسعة فتقع في مطار دبي الدولي وخصصت الهيئة لها 8 حافلات تسيّر 52 رحلة يومياً في الاتجاهين على مدار أيام الأسبوع بزمن تقاطر قدره 20 دقيقة.

وأوضح مطر محمد الطاير أن الهيئة توفر أيضاً خدمتين إضافيتين لزوار معرض إكسبو 2020 الأولى خدمة نقل الركاب من مواقف المركبات إلى بوابات المعرض الثلاث وهي (الفرص والتنقل والاستدامة) وخصصت الهيئة لهذه الخدمة 57 حافلة تنفذ 1191 رحلة يومياً في الأيام من السبت إلى الأربعاء و1377 رحلة يومي الخميس والجمعة بزمن تقاطر من 3 إلى 7 دقائق والخدمة الثانية هي حافلات نقل الزوار بين البوابات داخل المعرض (حافلات تنقل الجمهور) وخصصت الهيئة لهذه الخدمة 15 حافلة تسيّر 310 رحلات يومياً في الأيام من السبت إلى الأربعاء و350 رحلة يومي الخميس والجمعة كما خصصت الهيئة 12 حافلة احتياط.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات أعلنت سابقاً خطتها لنقل زوار معرض إكسبو 2020 من مختلف إمارات الدولة وتضمنت تحديد تسعة مواقع موزعة على أبوظبي ومدينة العين والشارقة والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة وتخصيص 77 حافلة بينها سبع حافلات احتياط تسيّر 193 رحلة يومياً في أيام الأسبوع ترتفع إلى 213 رحلة يومياً يومي الخميس والجمعة.

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