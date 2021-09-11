الامارات | محمد بن راشد: تقدم الدول لا يحدث صدفة.. وإنما بالعلم الصحيح

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: تقدم الدول لا يحدث صدفة.. وإنما بالعلم الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفل تخريج 285 خريجاً في ماجستير الادارة والابتكار والسياسات العامة من كلية الادارة الحكومية.

وأكد سموه، في هذه المناسبة، على أن تقدم الدول لا يحدث صدفة وإنما بالعلم الصحيح والفهم والتفاني وليس بالخطب الرنانة والوعود الحالمة.

ونشر سموه، في حسابه على وقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مجموعة من صور الحفل معلقا عليها: "أثناء حضوري حفل تخريج 285 خريجاً في ماجستير الادارة والابتكار والسياسات العامة من كلية الادارة الحكومية".

وأضاف سموه: "ادارة الحكومات علم .. وادارة السياسات علم .. والابتكار الحكومي علم .. تقدم الدول لا يحدث صدفة .. وإنما بالعلم الصحيح والفهم والتفاني.. وليس بالخطب الرنانة والوعود الحالمة..".

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