الامارات | محاكم.. أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم.. أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■ أحالت النيابة العامة في دبي مقاولاً (أسترالياً)، وموظفاً (آسيوياً) إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاشتراك في تزييف دولارات أسترالية عن طريق طباعة العملات على غرار العملة الصحيحة، فيما حاول المتهم الأول استعمالها في تصوير مادة مرئية يرمي فيها تلك العملات من باب التباهي.

■ باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة خادمتين (إفريقيتين) شرعتا في سرقة 3215 درهماً وهاتفاً ومصوغات ذهبية من مخدومتهما، وتم اكتشاف أمرهما من قبل المجني عليها التي أبلغت الشرطة ليتم القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات.

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