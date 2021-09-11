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الامارات | محاكم.. أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■ أحالت النيابة العامة في دبي مقاولاً (أسترالياً)، وموظفاً (آسيوياً) إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاشتراك في تزييف دولارات أسترالية عن طريق طباعة العملات على غرار العملة الصحيحة، فيما حاول المتهم الأول استعمالها في تصوير مادة مرئية يرمي فيها تلك العملات من باب التباهي.

■ باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة خادمتين (إفريقيتين) شرعتا في سرقة 3215 درهماً وهاتفاً ومصوغات ذهبية من مخدومتهما، وتم اكتشاف أمرهما من قبل المجني عليها التي أبلغت الشرطة ليتم القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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