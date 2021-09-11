الامارات | مبتكرون.. 4 طالبات يبتكرن نظارة ذكية لقياس جهد الطاقة الكهربائية

شكرا لقرائتكم خبر عن مبتكرون.. 4 طالبات يبتكرن نظارة ذكية لقياس جهد الطاقة الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت أربع طالبات بمدرسة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بفلج المعلا في إمارة أم القيوين، نظارة ذكية لقياس فرق الجهد للطاقة الكهربائية.

وقال مشرف مشروع النظارة، المهندس علي الطويل، لـ«الإمارات اليوم»، إن المشروع نفذته الطالبات فرح سعيد، وخلود عبدالستار، وفرح عادل، وشيخة أحمد، وتمكن من الانتهاء منه في غضون ثلاثة أشهر، وبلغت كلفته 1300 درهم. وأوضح أن المشروع عبارة عن نظارة ذكية لأعمال الصيانة الكهربائية لتسهيل قياس فرق الجهد أثناء العمل، لافتاً إلى أن عادة يواجه فني الصيانة مشكلات أثناء وضع المجسات على نقطتين والنظر إلى جهاز قراءة فرق الجهد في الوقت المحدد، وهذا يستهلك الكثير من الوقت كما يؤدي إلى قياسات خاطئة أو غير دقيقة، أثناء اختبار الأعمال الكهربائية أو محاولة استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

وأضاف الطويل أنه «لحل هذه المشكلة، نقترح دمج عرض الجهد من خلال نظارات المستخدمين لعرض فرق الجهد بشكل افتراضي أثناء استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو اختبار النظام، عند استخدام دائرة تعتمد على وحدة المعالجة وعرض المخرجات».

وأوضح أنه تم تصميم الإطار ليناسب شاشة صغيرة مع الدوائر وعدسة العرض المستخدمة للانعكاس المطلوب على الإطار الزجاجي، وتم تصنيع النظام بحيث يتلاءم بسهولة مع أذن الإنسان وتمكين الشخص من عرض فرق الجهد المقاس بشكل ملائم، دون الحاجة إلى استخدام يديه.

وذكر الطويل أن الطالبات شاركن بالمشروع في جائزة غرفة تجارة الشارقة.

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