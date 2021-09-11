الامارات | 744 إصابة جديدة بـ «كورونا» و961 حالة شفاء و3 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 744 إصابة جديدة بـ «كورونا» و961 حالة شفاء و3 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 744 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 961 حالة لمصابين بالفيروس، وثلاث حالات وفاة بتداعيات الإصابة بكورونا.

وأفادت الوزارة بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 268 ألفاً و878 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة كشف عن 744 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 727 ألفاً و541 حالة. وأعلنت الوزارة عن وفاة ثلاث حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2060 حالة. وكشفت عن شفاء 961 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 718 ألفاً و218 حالة. وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن تقديم 90 ألفاً و610 جرعات من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 18 مليوناً و817 ألفاً و151 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 190.26 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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