الامارات | الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، مع ظهور السحب شرقاً، وقد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية، بسرعة تراوح ما بين 15 و25 تصل إلى 40 كم/‏س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند 15:49 والمد الثاني عند 04:10، والجزر الأول عند الساعة 09:27 والجزر الثاني عند الساعة 21:59. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند 12:09 والمد الثاني عند الساعة 01:26، والجزر الأول عند الساعة 18:45، والجزر الثاني عند الساعة 06:56.

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