محمد بن راشد: الخيل جزء أصيل من حياتنا وعائلتنا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «الخيل جزء أصيل من حياتنا وعائلتنا، وأردت أن أعيد الخيول العربية الأصيلة لموطنها»، وعبر سموه عن فخره بأن يشاهد منافسات الخيول من مختلف أنحاء العالم هنا يتنافسون في الميدان، مؤكداً سموه أن فوزه يتحقق برؤية هذه المشاركات الدولية.

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «انستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه، من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وذكر سموه في الفيديو: «الخيل جزء أصيل من حياتنا وعائلتنا، ونحن بدو من الصحراء، والخيل عنصر مهم في حياتنا، أردت أن أعيد الخيول العربية الأصيلة لموطنها.. فخور بأن أشاهد منافسات الخيول من مختلف أنحاء العالم هنا ويتنافسون في الميدان، فوزي يتحقق برؤية هذه المشاركات الدولية .. ليس من المهم من يكسب المركز الأول من السباق، فنحن نريد للجميع أن يكون فائزاً».