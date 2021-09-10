«الدفاع» تشارك بـ«الدولي للصناعات الدفاعية» في بولندا

ابوظبي - سيف اليزيد - كليتسي- بولندا (وام)

شارك وفد من وزارة الدفاع، برئاسة العميد الركن مهندس خليفة علي الكعبي رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية بالوزارة في افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في جمهورية بولندا بدورته الـ29 بمدينة كليتسي، والذي يقام في الفترة من السابع وحتى العاشر من سبتمبر الجاري. وحضر رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية والوفد المرافق له فعاليات افتتاح المعرض الذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس البولندي أندريه سباستيان دودا وبحضور ماريوس بلاشاك وزير الدفاع الوطني البولندي. والتقى العميد الركن مهندس خليفة علي الكعبي، ماتيوز ساروسيك نائب مدير التسلح الوطني بوزارة الدفاع البولندية، بحضور عدد من كبار الضباط من الجانبين، وجرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون المشترك بين البلدين. وتفقد رئيس الوفد والضباط المرافقون له عدداً من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، واطلعوا على أحدث ما تنتجه الشركات الدفاعية البولندية والشركات العالمية من الأسلحة والمعدات والقدرات الدفاعية.