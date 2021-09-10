الامارات | الإمارات تسمح بعودة أصحاب الإقامات السارية الحاصلين على اللقاح

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسمح بعودة أصحاب الإقامات السارية الحاصلين على اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، السماح بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية من الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً، الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح «كوفيد-19» المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، اعتباراً من 12 سبتمبر الجاري.

ويشمل القرار القادمين من كل من الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وأفغانستان.

وأفادتا بأنه سيتطلب من جميع القادمين تقديم طلب على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وإكمال طلب إثبات التطعيم للحصول على الموافقات اللازمة، مع ضرورة إبراز هذه الموافقة، بالإضافة إلى شهادات التطعيم المصدقة عند المغادرة.

كما سيطلب منهم تقديم نتيجة فحص كورونا (PCR) سلبية خلال 48 ساعة من موعد المغادرة، على أن تكون الفحوص من مختبرات معتمدة، وتحمل (QR Code)، وإجراء فحص مخبري سريع (Rapid PCR) قبل الصعود إلى الطائرة، بالإضافة إلى إجراء فحص مخبري (PCR) عند الوصول، وفي اليومين الرابع والثامن، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، على أن يتم استثناء من هم دون الـ16 عاماً.

أما بالنسبة إلى الأشخاص الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح «كوفيد-19» المعتمدة من منظمة الصحة العالمية بالجرعات الكاملة، والذين انتهت إقاماتهم أثناء وجودهم خارج الدولة، في إحدى الدول المشمولة بالإغلاق، ومنذ صدور قرار المنع لكل دولة، فيمكنهم القدوم للدولة بمقتضى إذن دخول جديد، على أن تتم تسوية أوضاعهم بعد دخولهم للدولة.

والإشارة إلى أن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ستبقى سارية بما يخص الفئات المستثناة غير الحاصلين على لقاح «كوفيدـ19» القادمة من هذه الدول، والتي تم الإعلان عنها مسبقاً.

القادمون مطالبون بتقديم طلبات على الموقع الإلكتروني لـ«الهوية والجنسية».

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