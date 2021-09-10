الامارات | «بلدية دبي» تخالف وتغلق 12 مؤسسة منذ بداية سبتمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تخالف وتغلق 12 مؤسسة منذ بداية سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بلدية دبي أنها خالفت وأغلقت 12 مؤسسة، وحذرت 140 مؤسسة أخرى، منذ بداية الشهر الجاري، بسبب عدم الالتزام بتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد، شملت مؤسسات متنوعة النشاط.

وأوضحت إحصاءات البلدية أن نسبة الالتزام جاءت بمتوسط 99%، من إجمالي عدد الزيارات التفتيشية التي نفذها مفتشو البلدية، والبالغ عددها 16 ألفاً و498 زيارة.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا».

وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على كل المؤسسات التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، والخاضعة لإشرافها، وتضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي ليكون مترين بين الأشخاص، وتوجيه العاملين في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول‪.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات سارية في كل المؤسسات حتى إشعار آخر، وتتم متابعتها للتأكد من الالتزام بها، ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها.

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وأكدت البلدية أنها تكثف حملاتها وزياراتها التفتيشية باستمرار لضمان تحقيق أعلى درجات الالتزام والأمان في كل المؤسسات العاملة في إمارة دبي

وشددت على عدم التهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، المحددة من قبلها، حيث لا مجال لتعريض سلامة وأمن أفراد المجتمع للخطر، وحذرت من تجاوزها، حيث تتدرج الإجراءات بين المخالفة والإغلاق.

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