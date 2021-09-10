الامارات | اعتباراً من 12 سبتمبر.. الإمارات تسمح بعودة أصحاب الإقامات السارية الحاصلين على اللقاح

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتباراً من 12 سبتمبر.. الإمارات تسمح بعودة أصحاب الإقامات السارية الحاصلين على اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الإمارات اليوم الجمعة، أنها ستسمح بعودة أصحاب الإقامات السارية من الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً.

وأشارت إلى أن القرار يشمل أصحاب الإقامات الحاصلين على اللقاح حتى لو تجاوز حاملها الإقامة خارج الدولة لمدة ستة أشهر.

وبينت أن القرار يسري اعتباراً من 12 سبتمبر الجاري ويشمل القادمين من كل من الهند وباكستان وبنغلادش ونيبال وسيرلانكا وفيتنام ونامبيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وأفغانستان.

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