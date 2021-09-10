حاكم الشارقة: فخورون برفع علم الإمارات في المشاركات الخارجية

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية الأخلاق الحميدة لكافة مجتمع الرياضيين من مشجعين ولاعبين وإداريين، حيث إن الرياضة هي عطاء وبذل وتنافس شريف وسلوك طيب وتحلي بالاحترام والمسؤولية، داعياً سموه الناشئين من اللاعبين إلى الاقتداء بالسلوك الحميد حتى ينشأوا عليه.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في نادي الثقة للمعاقين، بعثة منتخب الإمارات المشارك في دورة الألعاب البارالمبية لأصحاب الهمم والتي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، يتقدمهم اللاعب عبدالله العرياني الذي أحرز ميدالية ذهبية بالرماية في مسابقة 50 م سكتون، واللاعب محمد القايد الذي فاز بميداليتين الأولى فضية في سباق 800 متر والثانية برونزية في سباق 100 متر.

سلطان القاسمي متحدثاً لبعثة منتخب الإمارات المشارك في دورة الألعاب البارالمبية لأصحاب الهمم خلال استقبالهم في نادي الثقة للمعاقين أمس (من المصدر)

وبارك صاحب السمو حاكم الشارقة الإنجازات الرياضية لبعثة منتخب الدولة، متمنياً سموه لهم التوفيق في مقبل المشاركات المحلية والدولية، ولكل فرق الدولة الرياضية في مختلف الألعاب.

وأشار سموه إلى أهمية المشاركات الخارجية للبعثات الرياضية، الفردية والجماعية، حيث أنها تعني أن يرفرف علم الإمارات بين كافة الدول المشاركة، وذلك فخرٌ للدولة ورمزٌ لمشاركتها في هذه الأنشطة العالمية.

وقال سموه: هذا الإنجاز يدفعنا إلى مزيد من العطاء إن كان على مستوى الأندية أو الأنشطة، ونحن في دولة الإمارات نتطلع دائماً إلى من يرفع علم هذه الدولة عالياً، ووجه سموه رسالة إلى اللاعبين قائلاً: العطاء والبذل يأتي منكم، وما نحن إلا وسيلة، وطريق، وإمداد وعون، ولكن العطاء منكم، وأنتم ببذلكم تكسبون الرهان في مشاركاتكم.

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة حديثه بتوجيه عدد من النصائح إلى المجتمع الرياضي بشكل عام أن يتحلوا بالسلوك القويم لأن الرياضة تهذيبٌ ومشاركة، داعياً إدارات الأندية إلى التعامل مع كل من يخرج عن السلوك الرياضي إن كان مشجعاً أو لاعباً حتى تترسّخ القيم الفاضلة لصغار اللاعبين.من جانبهم، تقدم أعضاء المنتخب بالشكر والامتنان والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لحرصه على استقبالهم وتكريمهم، معاهدين الله والوطن وقيادته الحكيمة على العمل بجد واجتهاد ورفع راية الوطن في كافة المحافل الرياضية، والتي سيشاركون فيها مثمنين الاهتمام الكبير بهم، ما دفعهم لبذل كل الجهود لتحقيق هذا الإنجاز ورد الجميل للوطن وقيادته الحكيمة.

حضر الاستقبال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اتحاد المعاقين، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اتحاد المعاقين رئيس نادي الثقة للمعاقين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ونادي الثقة للمعاقين.