مواطنة تستعيد القدرة على الحركة في «خليفة الطبية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نجحت مدينة الشيخ خليفة الطبية في علاج شابة إماراتية تعاني من مرض اضطراب التناسق أو ما يعرف باسم «فريدريك أتاكسيا»، وهو مرض وراثي يؤثر على الجهاز العصبي ويسبب مشاكل في الحركة.

عندما راجعت الشابة الإماراتية أميرة مركز الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في مدينة الشيخ خليفة الطبية لأول مرة لم تكن وقتها قادرة على تحريك ساقيها منذ ولادتها، فقام فريق إعادة التأهيل ذو التخصصات المتعددة بوضع خطة علاج مكثفة مخصصة لحالتها ومتابعتها عن كثب للوصول بها إلى مرحلة التعافي، إذ تضمنت هذه الخطة واحدة من أحدث التقنيات العلاجية المتطورة وهي جهاز «لوكومات»، الجهاز الأحدث في المركز.

و«لوكومات» هو عبارة عن جهاز روبوت خارجي الهيكل عالي الاختصاص، وهو مصمم لمساعدة المرضى الراشدين والأطفال المصابين بإعاقات حركية شديدة ويحتاجون إلى تعلم المشي من جديد، إذ يساعد جهاز «لوكومات» في دعم حركة المشي من خلال إرشاد رجلي المريض للمشي بنمط وظيفي طبيعي أثناء استخدامه جهاز المشي، بواسطة حساسات لمراقبة الحركة عن كثب تتيح للمعالج الفيزيائي الحصول على ملاحظات مباشرة أثناء الجلسة العلاجية، مما يسهم في توجيه التدريب والاستفادة القصوى منه.

نوال الكعبي

وأكدت الدكتورة نوال الكعبي، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الحرص على تقديم برنامج علاجي بمستوى عالمي لمجتمع دولة الإمارات، والسعي المستمر للاستفادة من أحدث التطورات الطبية، للارتقاء بجودة الرعاية الصحية والنتائج السريرية للمرضى.

وأضافت الكعبي، أن أخصائيي العلاج الطبيعي يشاركون مرضاهم في جميع جوانب الحياة بهدف مساعدتهم على التعافي وتمكينهم من استعادة وظائفهم بسرعة ودقة.

وقالت نيفين نبيل زيتون، أخصائي علاج طبيعي أول في مدينة الشيخ خليفة الطبية، «نسعى جاهدين لتقديم خطط علاجية شمولية تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة مرضانا، وتمكينهم من استعادة الحركة، وتخفيف آلامهم».

وأضافت أن أميرة كانت مرنة للغاية خلال فترة العلاج، ولديها قوة تحمل كبيرة، مما أسهم في نجاح خطة العلاج، وسرعة التعافي.

وقالت الشابة أميرة ذات العشرين عاماً: «كان المشي مجرد حلم بالنسبة لي، والآن لقد تغيرت حياتي جذرياً حيث صرت قادرة على الحركة بمساعدة بسيطة».

وأضافت أن رحلة علاجها لم تكن سهلة، ولكن النجاح الذي تحقق يعد إنجازاً مهماً، أشكر الله تعالى عليه، ثم الفريق المعالج على ما بذلوه من أجلي.