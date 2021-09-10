أحمد المعلا: وثيقة مبادئ الخمسين خريطة تنموية شاملة

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (وام)

أكد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، أن وثيقة مبادئ الخمسين التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تمثل خريطة الطريق السياسية والاقتصادية والتنموية الشاملة. وقال الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا في تصريح له، إن الوثيقة تأتي وفق القوانين الرئيسية القائمة على التنمية والبناء الحضاري والإنساني ودعم مبادئ السلام والتعايش السلمي واحترام القوانين الدولية وبناء المؤسسات الاتحادية والمحلية لتأخذ مسؤولياتها في تحقيق أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المنجزات وبناء العلاقات الخارجية المعتمدة على التعاون والتكامل وتبادل الخبرات ومساعدة الدول النامية.