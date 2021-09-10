«تحكيم الشارقة للاتصال الحكومي» تؤكد على المصداقية

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أكد سامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، وعضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، أن المصداقية أهم مقومات الشخصية الإعلامية خاصة في ظلّ الظروف التي تكثر بها الأخبار المغلوطة والشائعات، موضحاً أن الذي يعمل في قطاع الإعلام إن لم يتمتّع بهذه الصفة يفقد صفته كإعلامي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي سيتم الإعلان عن الفائزين بدورتها الثامنة، خلال ثاني أيام فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي التي تقام دورته العاشرة يومي 26-27 سبتمبر المقبل، تحت شعار «دروس الماضي، تطلعات المستقبل»، بتنظيم من المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وتحدّث الريامي حول العديد من المواضيع المتعلّقة بتطوّر واقع القطاع الإعلامي، والفروقات بينها وبين ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات وغيرها، مشدداً على أن هناك بعض الشخصيات التي تنشر الأخبار والمعلومات بصورة شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ليسوا إعلاميين، وهنالك فرق كبير بين ما يقومون به والعمل الإعلامي المهني والمؤسسي.

وقال: «الإعلام سواءً كان حكومياً، أو خاصاً، هو جهة إعلامية متخصصة لبث أخبار ذات معايير واضحة، وبعض القنوات الشخصية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو كانت تجمع ملايين المتابعين فهي لا ترقى إلى العمل الإعلامي الجاد».