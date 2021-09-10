«الشارقة للابتكار» يستعرض منجزاته وخططه

ابوظبي - سيف اليزيد - لمياء الهرمودي (الاتحاد)

نظم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، في مقره، ملتقى خاصاً، حضره عدد كبير من ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومجالس الأعمال العاملة في الدولة، وحشد من ممثلي القطاعين العام والخاص من رجال أعمال ومستثمرين.

وجاء هذا اللقاء بهدف تعزيز مكانة إمارة الشارقة وجهة عالمية للاستثمار المعرفي في المنطقة وبناء علاقات شراكة اقتصادية واستثمارية في مجالات البحث والتطوير المختلفة، حيث تم استعراض عدد من المشاريع الابتكارية تقدم تقنيات مستحدثة تحاكي سيناريوهات المستقبل قدمها عدد من المستثمرين ورواد الأعمال من شركات ناشئة اتخذوا من المجمع مكاناً لإطلاق ابتكاراتهم.

حضر اللقاء الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة، وحسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق».

وفي مستهل اللقاء، استعرض الشيخ فاهم القاسمي أهم المشاريع والإنجازات في إمارة الشارقة، كما تحدث عن التسهيلات والمقومات الكبيرة التي تقدمها الإمارة للمستثمرين، مؤكداً العمل الدؤوب الذي توليه كافة القطاعات الحكومية لترسيخ مكانة دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، كمركز اقتصادي معرفي يجذب مختلف الاستثمارات والشراكات العالمية القائمة على التكنولوجيا والابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.