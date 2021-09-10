الرئيس القيرغيزي يستقبل سهيل المزروعي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل فخامة صدير جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان، وفداً إماراتياً برئاسة معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وبحث معه عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في المجالات الاقتصادية والتجارية وقطاعات الطاقة والسياحة والزراعة والخدمات اللوجستية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وحمل فخامة جباروف معالي المزروعي تحياته إلى القيادة الرشيدة، معرباً عن تطلعاته إلى تكثيف الزيارات بين مسؤولي البلدين، والحرص على تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة. ونقل المزروعي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لقيرغيزستان وشعبها المزيد من التقدم والازدهار والرخاء، مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع الإمارات وقيرغيزستان.