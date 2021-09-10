جامعة الإمارات تنشر 204 ورقات بحثية متصلة بـ«كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة مساهمتها في دعم الجهود الوطنية في مكافحة آثار كوفيد-19. حيث قدمت 204 ورقات بحثية متصلة بكوفيد-19، وقد تركزت جهود الجامعة على دعم البحث العلمي خلال الجائحة وضمان استمرارية الأنشطة البحثية التي تساهم في دعم التوجهات الوطنية.

وأوضح الدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة بأن الصحة والطب من الأولويات الرئيسية والاستراتيجية للجامعة، حيث قامت الجامعة بدعم هذا التوجه من خلال توفير البنية التحتية التي تساعد في إجراء البحث العلمي وتوفير الممكنات البحثية في تعزيز المخرجات البحثية، حيث ساهم أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة في دعم الجهود الوطنية في مكافحة جائحة كوفيد-19 من خلال البحث العلمي والابتكار في إيجاد حلول عملية وتطبيقية والذي ساعد في فهم الفيروس وتحديد ميكانيكية انتقاله وانتشاره بواسطة مشاريع بحثية تم تمويلها من قبل مكتب النائب المشارك للبحث العلمي.

أحمد مراد

وأشار بأن المخرجات البحثية لجهود الباحثين والعلماء وأعضاء هيئة التدريس والطلبة أدت إلى نشر 204 ورقات بحثية حسب بيانات سكوبس منذ بدء الجائحة الفعلي من 2020 وحتى نهاية أغسطس 2021 وهو ما يعادل 17.2% من مجموعة الأوراق البحثية التي نشرتها الجامعات والمعاهد العلمية في الدولة. وقد نشر الباحثون وأعضاء هيئة التدريس والطلبة 69 ورقة بحثية في عام 2020 و 135 ورقة بحثية في عام 2021، وهذا ما يؤكد الزيادة المضاعفة في النشر العلمي المتصل بالجائحة بما يساهم في إيجاد الحلول التي تخدم المجتمع. وقد تم نشر 9 أوراق بحثية من المجموع الكامل للنشر العلمي في إصدارات مؤتمرات علمية محكمة، كما تم نشر 40 ورقة بحثية كأوراق مراجعة علمية من المجموع.

وأكد الدكتور أحمد مراد بأن جامعة الإمارات تعمل على تعزيز التعاون البحثي مع كبرى الجامعات العالمية والمعاهد البحثية بما يعمل على تعزيز السمعة العالمية والإيجابية للجامعة والدولة، حيث شارك الباحثون في جامعة الإمارات بالنشر العلمي لنتائج دراسات بحثية متصلة بكوفيد-19 مع باحثين وعلماء من 85 دولة.