صقر غباش يلتقي رئيس برلمان البحر المتوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في العاصمة النمساوية فيينا، بجينارو ميغليوري رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط وسبل تطويرها.

حضر اللقاء كل مريم بن ثنية رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وسارة فلكناز عضو مجموعة الشعبة الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأعرب معالي صقر غباش عن تهنئته لمعالي رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط على انتخابه لهذا المنصب، مشيداً بجهوده في الدفع بعلاقات التعاون قدماً بين برلمانات الدول المنضوية تحت مظلة البرلمان.

بدوره، أشاد رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط بنهج دولة الإمارات ورؤيتها الداعمة للسلام والأمن والاستقرار لدى شعوب ودول المنطقة، مؤكداً دورها المحوري في مكافحة الإرهاب والتطرف، مثنياً على دور الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية وحماية الأطفال جراء مختلف الظواهر والأزمات.