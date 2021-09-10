اخبار الخليج / اخبار الإمارات

«أكاديمية سيف بن زايد» تتفقد مشاريع التدريب

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

زار اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بشرطة أبوظبي مواقع سير العمل في المدينة التدريبية، وإدارة التأهيل بشرطة أبوظبي في مدينة العين.
واستمع لشرحٍ حول نسبة الإنجاز الحالية بمشروع المدينة التدريبية والتطبيقات المبتكرة للارتقاء بجودة الأداء والسرعة والدقة، كما اطلع على متطلبات الاستدامة وفقاً للمعايير المتبعة في جميع المباني والملحقات التابعة لها، وعلى مخطط الموقع العام ومشروع مبنى الإدارة والخدمات الملحقة في مدينة تدريب الشرطة. كما اطلع على المرحلة الأولى من مباني إدارة التأهيل الشرطي التي تم إنشاؤها والمستودعات وقاعات المحاضرات والتدريب وميادين الرماية والتدريب الأمني «البيتتبول» واللياقة والتحدي وصالة والمسرح ونادي الضباط، بالإضافة إلى التعرف على التدابير المتبعة في المشاريع المستقبلية والإجراءات الخاصة وأفضل الممارسات في التجهيزات النهائية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا