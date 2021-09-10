شرطة دبي: نقل وعلاج موظف تعرض لحادث في عُمان

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

سارعت القيادة العامة لشرطة دبي بإنهاء إجراءات نقل موظف أُصيب في حادث تدهور في نزوى بسلطنة عُمان الشقيقة، لتتمكن أسرته من البقاء بجانبه، إضافة إلى تكفلها بعلاجه في مستشفى راشد بدبي.

وأكد العقيد الدكتور محمد الجناحي مدير إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج في الإدارة العامة للشؤون الإداريّة، الحرص على الاهتمام بالموظفين وصحتهم سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها.

وقال العقيد محمد الجناحي، إن الموظف كان يقضي إجازته في سلطنة عُمان، وتعرض لحادث تدهور أُصيب على إثرها بإصابات متفاوتة لم نتمكن على إثرها من نقله بالإسعاف الجوي، وبالتنسيق مع الشركاء في سلطنة عُمان ودولة الإمارات، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تم نقله إلى مستشفى راشد لاستكمال علاجه هناك والوجود بالقرب من أسرته.