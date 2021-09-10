بحث التعاون بين «أبوظبي للدفاع المدني» والسفارة البريطانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

التقى العميد محمد إبراهيم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني وفداً من سفارة المملكة المتحدة لدى الدولة برئاسة صوفيا بريكنل نائب السفير والوفد المرافق لها. وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين الهيئة والسفارة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتلقى مدير عام «الهيئة» دعوة لحضور مؤتمر الجمعية البريطانية للحماية من الحرائق والذي سيعقد في التاسع من نوفمبر المقبل 2021 في لندن. واطلع الوفد على مهام هيئة أبوظبي للدفاع المدني وجهودها التطويرية بمجالات العمل ورؤيتها في تعزيز التعاون مع المنظمات العالمية ذات الصلة بمجالات الحماية المدنية والبحث والإنقاذ والإسعاف والإطفاء والتعامل مع المواد الخطرة، وغيرها من مجالات العمل الاستراتيجية.