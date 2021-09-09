شرطة أبوظبي تدعو السائقين للحذر أثناء تشكل الضباب

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 21:54
الإمارات
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دعت شرطة أبوظبي، مساء اليوم الخميس، سائقي السيارات إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب.
كما دعت، على حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، السائقين «للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية»، متمنية لهم السلامة.
بدوره، ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية من الساعة 23:00 مساء اليوم وحتى الساعة 9 من صباح غد "الجمعة".
المصدر: الاتحاد - أبوظبي