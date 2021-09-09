الامارات | "التربية" ترفع عدد جلسات "الامسات" العام الدراسي الحالي

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" ترفع عدد جلسات "الامسات" العام الدراسي الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية و التعليم أنها تعتزم زيادة عقد الجلسات الاختبارية لاختبار الامارات القياسي ( Emsat) التي يتم انعقادها خلال العام الدراسي الحالي 2021-2022، وذلك حرصا منها على ضمان استمرارية حصول الطلبة على فرص تعليمية مستقبلية من خلال زيادة الجلسات الاختبارية.

ومن جهتها قالت مدير إدارة تطبيق الاختبارات الوطنية والدولية في الوزارة حصة النعيمي، إن الوزارة سوف تتيح الإعادة على مدار العام لكافة الطلبة، بالاضافة الي تخصيص 15 يوما اختباريا بدلا من 12 يوما لطلاب الصف الثاني عشر و 17 جلسة بدلا من 13 لخريجي الدفعات السابقة.

والجدير بالذكر أن اليوم الاختباري الواحد يحوي 4 جلسات الاولى من 8 حتى 10:30 صباحا، ومن 11 حتى 1:30 ظهرا، ومن 2 حتى 4:30 عصرا، ومن 5 حتى 7:30 مساء، وذلك لفتح المجال لأكبر عدد من الطلبة التمكن من أداء الاختبار ولضمان المرونة والمراعاة لظروف الطلبة .

وأوضحت أن اليوم الاختباري الواحد يستوعب مابين 25-30 ألف طالب وطالبة، لافتة إلى أن الوزارة أعلنت عن مواعيد الاختبار من خلال الموقع الرسمي لاختبار الامارات القياسي Emsat.moe.gov.ae.

وأفادت بأن الوزارة حرصت على زيادة السعة وعدد المراكز بحيث تصل إلى 260 مركز في جميع أنحاء الدولة، وذلك لتخفيف الضغط على الطلبة في عملية التسجيل كما اكدت ان الطالب المسجل في منصة الامسات يصله إشعار بالبريد الالكتروني والهاتف المتحرك عند فتح كل جلسة جديدة لتنبيهه إلى سرعة التسجيل .

وأشارت إلى أن لدى الطالب الصلاحية الكاملة في اختيار موعد الاختبار ومكانه، وفي حالة اكتمال العدد المطلوب لمركز الاختبار القريب منه، فإنه عليه أن ينتظر الفرص الثانية لفتح المركز مرة أخرى، مؤكدة أن الطالب ليس مضطراً للتسجيل في مركز بعيد عن الإمارة المتواجد فيها كماأكدت على وجود عدة قنوات للتواصل بخصوص اختبار الإمارات القياسي وهي :

موقع الامسات :EmSAT.moe.gov.ae.

وموقع الوزارة :Moe.gov.ae، او رقم مركز الاتصال بالوزارة :80051115

وأفادت بأن الوزارة حرصت على زيادة عدد الجلسات، وذلك لتخفيف الضغط على الطلبة في عملية التسجيل، نتيجة تركيز معظم الطلبة على إجراء الاختبارات في نفس التوقيت.

وأشارت إلى أن لدى الطالب الصلاحية الكاملة في اختيار موعد الاختبار ومكانه، وفي حالة اكتمال العدد المطلوب لمركز الاختبار القريب منه،فأنه عليه أن ينتظر الفرص الثانية لفتح المركز مرة أخرى، مؤكدة أن الطالب ليس مضطراً للتسجيل في مركز بعيد عن الإمارة المتواجد فيها.



ويطبق اختبار الإمارات القياسي "امسات" على طلبة الصف الثاني عشر ويعد شرط للقبول في الجامعات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية والخدمة الوطنية، بالإضافة الى انه شرط من شروط القبول للطلبة المتقدمين للابتعاد خارج الدولة عبر المؤسسات الحكومية، وبديلا لاختبارات "التوفل" و"الآيلتس" داخل الدولة في عدد من الجامعات.

ويعد الاختبار إلزامي على طلبة الثاني عشر سواء الإماراتيين وغير الإماراتيين، ويطبق على جميع المدارس الحكومية والخاصة التى تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الدولية الخاصة.

وأوضحت أن اختبار الإمارات القياسي EmSAT يأتي استجابة لعملية التطوير الشاملة للتعليم في الدولة، ويهدف لتوفير معلومات دقيقة وحاسمة لصناع القرار والقيادات التعليمية عن كامل المنظومة التعليمية في الدولة لاتخاذ القرارات الضرورية لتحسين النظام، فضلاً عن أن تقنيات القياس التربوي الحديثة بما في ذلك الحاسب الآلي الذي يعمل بطريقة المواءمة والمحاكاة، ستمكن من تقديم بيانات ومعلومات مهمة في هذا المجال.

وقالت، إن جهود وزارة التربية والتعليم الحثيثة منصبة حالياً على تحقيق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية والاستعداد للخمسين المقبلة، فيما يخص تطوير المنظومة التعليمية، واعتماد أفضل معايير الجودة في المدرسة الإماراتية، ويأتي هذا التغيير مواكباً للمستجدات التعليمية وضمن مساعي الوزارة الحثيثة لإيجاد نظام تقييم معياري مستند إلى أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية في استخدام نتائج التقييم في المتابعة والتقويم وتحسين نوعية التعليم.

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