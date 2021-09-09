الامارات | «إسعاف دبي» 4 دقائق حداً أقصى للاستجابة لبلاغات إكسبو 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» 4 دقائق حداً أقصى للاستجابة لبلاغات إكسبو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها حددت أربع دقائق حداً أقصى للاستجابة لبلاغات إكسبو 2020، وأنها أنهت جميع استعدادها بنسبة 100%، من خلال أسطول من السيارات المجهزة، المتعددة الأغراض، وكادر طبي متخصص عالي الكفاءة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي أن المؤسسة أعدت خدمات إسعافية متخصصة، تعتمد على نوع، ومكان طلب الخدمة مثل جولف كار التي ستستخدم داخل حرم إكسبو في الأماكن التي يصعب لمركبات الإسعاف الدخول لبعض الأماكن والوصول إليها، لتقوم مركبات الجولف المزودة بنقالات لنقل المرضى والمصابين لأقرب نقطة إسعافية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وذكر أن المؤسسة وفَّرت 20 نقطة إسعافية موزعة على ستة قطاعات مرتبطة مع غرفة العمليات، وهيئة الصحة بدبي، والمستشفيات الخاصة.

وتابع: «ستوفر الهيئة ضمن خدماتها خدمة الدراجة الكهربائية وهي للاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة، كما أن الممرات مزودة بجميع المعدات الطبية اللازمة للتدخل الطبي ما قبل المستشفى، وسيكون هناك تسع مركبات إسعاف حديثة تم تجهيزها بأحدث المعدات الطبية كأجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة الصدمة الكهربائية والملف الرقمي للمريض».

وأكد الدراي أن المؤسسة ستوفر مستشفى ميداني متنقل (حافلة الإسعاف)، بالإضافة إلى وحدة دعم ميداني مجهزة للدعم، والإسناد ومخزناً متنقلاً للأدوية وورشة متنقلة، كما ستوفر ثماني مركبات مستجيب أول للاستجابة في المواقف التابعة لإكسبو لخدمة الجماهير من وقت الوصول لحين المغادرة.

وفيما يتعلق بالتجهيزات البشرية أوضح الدراي أن المؤسسة أعدت كادراً متخصصاً عالي الكفاءة، وعلى التجهيزات البشرية فلدينا مسعفون أكفاء مدربين للتعامل مع أي حالة طارئة يصل عددهم إلى 164 مسعفاً منهم 54 مسعفاً مواطناً، و40 مسعفة، إضافة إلى فنيي طب طوارئ مؤهلين على أعلى المستويات، وأطباء طوارئ.

وذكر أن المؤسسة عملت على توفير أجهزة للصدمات الكهربائية في المباني التابعة لإكسبو، وتدريب الطاقم عليها حيث تعتبر منطقة إكسبو ضمن مبادرة مدينة دبي للقلب السليم.

ولفت إلى أن المؤسسة ستتولى المؤسسة تقديم الرعاية الطبية الطارئة ما قبل المستشفى، إضافة إلى عمل فحوص (كوفيد-19) للزوار، ونقل المرضى والمصابين إن لزم الأمر لتكملة العلاج، تدريب طاقم إكسبو على الإسعافات الأولية، كلك خدمات التطبيب عن بعد.

وكشفت المؤسسة عن إطلاق «الورشة المتنقلة» لخدمة طاقم آليات الإسعاف المخصصة لـ«إكسبو 2020»، للتعامل مع الأعطال الفنية الخفيفة، التي يمكن أن تتعرض لها آليات الإسعاف المختلفة، والموزعة في مختلف النقاط الإسعافية المخصصة لخدمة هذا الحدث العالمي، وتعتبر هذه الورشة المتنقلة، ابتكاراً جديداً، يضاف إلى ابتكارات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الرامية لاختصار الوقت، وتقديم خدمات أفضل في شتى الظروف والأماكن.

وتم تجهيز الورشة للتعامل مع الأعطال الميكانيكية والكهربائية، وإجراء الصيانة العامة، وصيانة الإطارات، وأنظمة التكييف، بالإضافة لصيانة المعدات الطبية، والقدرة على استبدال الأجزاء الاستهلاكية، كما أنها تحتوي على مولد للكهرباء، وضاغط للهواء، وأجهزة لغسيل وتعقيم المركبات، لضمان الصحة والسلامة.

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