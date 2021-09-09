الامارات | تعرف إلى وظائف حكومية براتب 35 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى وظائف حكومية براتب 35 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جهة حكومية في إمارة دبي عن توافر شواغر تحت مسمى وظيفي «أخصائي أصول» براتب شهري يرواح ما بين 30 إلى 35 ألف درهم، مشددة على ضرورة أن يكون المتقدمين للحصول على الوظيفة من حملة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو إدارة الأعمال أو المحاسبة.

واشترطت الجهة أن تقتصر طلبات التقدّم للوظيفة على الأشخاص الذين لديهم خبرات عملية من ست إلى 10 سنوات أو أكثر بالدوائر الحكومية أو الشركات، مع أهمية الإلمام بمجال إدارة الأصول و المعايير والمواصفات الدولية بهذا المجال، بجانب القدرة على تحديد مؤشرات الأداء الخاصة بمجال إدارة الأصول، وكذلك الإلمام بمعايير المحاسبة الدولية ipsas.

ودعت الراغبين في التقدّم ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة إلى سرعة إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news