الامارات | محمد بن راشد يلتقي اللجنة العليا لإدارة الكوارث والأزمات في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يلتقي اللجنة العليا لإدارة الكوارث والأزمات في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، اللجنة العليا لإدارة الكوارث والأزمات في دبي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": "أثناء لقائي مع اللجنة العليا لإدارة الكوارث والأزمات في دبي .. الفريق كان على قدر المسؤولية الفترة الماضية .. وتوقعاتنا منهم كبيرة خلال فترة إكسبو القادمة .. وطريقتنا الوطنية في التعامل مع الجائحة كانت نموذجاً حكيماً في الموازنة بين الجانب الصحي والجانب الاقتصادي..".

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