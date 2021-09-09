صقر غباش يلتقي مستشار النمسا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، فخامة سيباستيان كورتس، مستشار جمهورية النمسا على هامش المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد حالياً في العاصمة النمساوية.

وفي بداية اللقاء نقل معالي صقر غباش تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فخامة المستشار النمساوي، وتمنيات سموهم للنمسا وشعبها الصديق بدوام الرقي والازدهار.بدوره، حمّل فخامة المستشار النمساوي معالي صقر غباش تحياته إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً حرص جمهورية النمسا على تعزيز وتطوير أوجه علاقات التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة.