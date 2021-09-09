«صندوق الزكاة» يستقبل وفداً من طاجيكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استقبل عبد الله بن عقيدة المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة بمقر الصندوق بأبو ظبي وفداً من جمهورية طاجيكستان، برئاسة الدكتور فلاتوزدا سليمان رئيس لجنة الشؤون الدينية، وبرفقته السفير بهادور شريفي سفير جمهورية طاجيكستان لدي دولة الإمارات، تهدف الزيارة إلى الاطلاع على التجربة الرائدة لصندوق الزكاة ونُظم العمل به، وكذلك الاستفادة من الخبرات الموجودة بالصندوق. حضر اللقاء من الصندوق الدكتور محمد سليمان البلوشي مدير شؤون مستحقي الزكاة، والدكتور عبدالرحمن الحمادي مدير إدارة الإعلام وموارد الزكاة، وعدد من الموظفين.