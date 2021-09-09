صقر غباش يلتقي رئيس برلمان جورجيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، معالي كاكها كوشافا رئيس برلمان جمهورية جورجيا في فيينا، وذلك على هامش المشاركة في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد في جمهورية النمسا.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تفعيل العلاقات البرلمانية بين المجلسين، والدفع بها قدماً لتواكب تطور العلاقات في مختلف المجالات.

كما بحث بحث معالي صقر غباش مع معالي قسطنطين كوساتشوف نائب رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية في فيينا على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، سبل تفعيل علاقات التعاون البرلمانية، بما يواكب علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية.

وحمّل معالي صقر غباش معالي قسطنطين كوساتشوف تحياته إلى معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية وتمنياته لها بالتوفيق والتقدم موجهاً لها دعوة لزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي، وأعرب عن شكره لمعاليها عن الدعوة التي تلقاها لزيارة روسيا الاتحادية.