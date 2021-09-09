شرطة أبوظبي تكرم المتميزين من طلبتها المبتعثين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي الملتقى الافتراضي لمبتعثيها من الدارسين داخل الدولة، بهدف تعزيز التواصل معهم ومتابعة مسيرتهم التعليمية والوقوف على احتياجاتهم ومساعدتهم في مسيرتهم الأكاديمية، كما كرمت الدارسين المتميزين تشجيعاً لهم على مواصلة التفوق والنجاح.

وأوضح العميد عثمان حاجي خوري، مدير إدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية، أن الملتقى يأتي ضمن حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التواصل مع المبتعثين ومتابعتهم وتوفير كافة الممكنات لتحقيق الغايات المنشودة من الابتعاث في تمكين وتطوير القيادات الوطنية للإسهام بدورهم في الحفاظ على مسيرة التميز والريادة.

وبحث الملتقى عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل الشرطي والتحديات الحالية والمستقبلية، كما تضمن فقرة توعية عن آثار المخدرات السلبية على الفرد والمجتمع، قدمها العقيد محمد سعيد المنصوري نائب مدير إدارة التوعية والمتابعة اللاحقة بمديرية مكافحة المخدرات، ركزت على التعريف بجهود مكافحة المخدرات وآثار هذه الآفة السلبية المدمرة على المجتمع وطرق الوقاية منها.